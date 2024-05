Eerste Israël Praise in Alblasserwaard: zingen als geestelijk wapen in de steun voor Israël

ALBLASSERDAM • De verbondenheid tonen met Israël en aanbidding inzetten als geestelijk wapen: dat kan zaterdag 25 mei tijdens de Israël Praise in Alblasserdam.

Onder het motto ‘De Alblasserwaard op de bres voor Israël’ komen vanaf de aanval van Hamas op Israël elke maand tussen de 100 en 150 deelnemers samen in Het Carillon in Nieuw-Lekkerland om te bidden voor Israël.

De initiatiefnemers van deze bidstonden, Jacques Brunt uit Alblasserdam en Herwin Verwoerd en Evert-Jan Hoogendoorn uit Nieuw-Lekkerland, houden 25 mei voor het eerst een praiseavond in Alblasserdam. “Het samen bidden in een groep is voor sommigen een te hoge drempel. Met een aanbiddingsavond willen we ook hen bereiken”, lichten zij toe.

Psalmen en Opwekking

Het aanbod van de Israël Praise is breed: van Psalmen en Opwekking tot Hebreeuwse liederen, maar ook klassiekers als ‘Jeruzalem, o stad van goud’. “Ons doel is om zoveel mogelijk mensen aan te spreken. We zijn ervan overtuigd dat aanbidding en lofprijzing, net als gebed, een krachtig geestelijk wapen is.”

Dat wapen willen zij inzetten om Israël te steunen in de strijd tegen Hamas. De Palestijnse kant van de kwestie komt niet aan bod. “We zijn met het Palestijnse volk bewogen. Maar het is wel zo dat het overgrote deel bewust achter Hamas, de terreurorganisatie die deze oorlog begonnen is, staat.”

Saxofonist Jonny Boston

Jacques Brunt zal op de avond een kort woord uit de Bijbel delen en iemand zal een update geven betreffende de actualiteit in Israël. Praiseband Ahava uit Nieuw-Lekkerland begeleidt het zingen. “Speciaal is dat zij steun krijgen van saxofonist Jonny Boston. Hij speelde eerder al op Opwekking. Jonny is een echte muziekkunstenaar met een grote liefde voor Israël.”

De avond in het gebouw van Jozua, Ampèrestraat 4, begint om 20.00 uur. De deuren gaan een uur eerder open. De toegang is gratis. Er is een collecte voor Israël en er staat een verkooptafel van Stichting Christenen voor Israël.