Travel Store: ‘Reizigers uit regio getroffen door bosbranden Rhodos’

56 minuten geleden

REGIO • Veel inwoners en vakantiegangers op Rhodos zijn geëvacueerd vanwege de hevige bosbranden. Onder hen bevinden zich ook klanten van reisbureau Travel Store, met vestigingen in Gorinchem, Leerdam en Hardinxveld-Giessendam.

‘Inmiddels zijn al onze vakantiegangers veilig thuis of verblijven ze elders op het eiland”, meldt het reisbureau in een persbericht. ‘De bosbranden op Rhodos vinden vooral plaats in het zuidoosten van het eiland, veel van onze klanten verblijven in het niet-aangetaste noorden van Rhodos. Zoals wij van onze klanten in het noorden van het eiland hebben vernomen, kunnen zij hun vakantie zonder problemen doorzetten.’



Door Stichting Calamiteitenfonds Reizen zijn de branden in het zuidoosten van Rhodos met ingang van 23 juli vastgesteld als calamiteit. De komende dagen gaan er geen nieuwe vluchten meer naar Rhodos en de gemaakte kosten voor evacuatie, niet-genoten vakantiedagen en andere meerkosten worden door Stichting Calamiteitenfonds Reizen vergoed.

Kosteloos annuleren

Ook Travel Store is aangesloten bij Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De getroffen reizigers die nu nog op Rhodos zijn, worden door middel van repatriëringsvluchten terug naar Nederland gebracht. Alle Travel Store vakantiegangers die vandaag of dinsdag zouden vertrekken naar Rhodos zijn inmiddels gecontacteerd en kunnen hun vakantie omboeken naar een andere bestemming of kosteloos annuleren.