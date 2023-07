Aantal vluchtelingen uit Oekraïne dat opgevangen wordt bij particulieren stijgt in regio

41 minuten geleden

ALBLASSERWAARD • Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne dat bij particulieren in de regio Zuid-Holland Zuid wordt opgevangen is de afgelopen maanden gestegen van 649 naar 697.

De gemeente Molenlanden neemt daarvan - op Dordrecht na - het grootste deel voor zijn rekening: 180. In Alblasserdam gaat het om 32 vluchtelingen dat een onderdak heeft gevonden bij particulieren, in Papendrecht zijn dit er tien.

‘In sommige gemeenten zijn mensen naar de gemeentelijke opvang gegaan, teruggekeerd naar Oekraïne of hebben zij in een andere regio onderdak gevonden’, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in een tussenrapportage. ‘Daarnaast zijn er ook particuliere opvangadressen gestopt na een lange tijd mensen bij hen thuis te hebben opgevangen. Maar er zijn ook weer een aantal particuliere opvangadressen bijgekomen.’

Bezetting

De opvanglocaties van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid zijn nog steeds bijna volledig in gebruik. Met 2.442 vluchtelingen uit Oekraïne die opgevangen worden in noodopvanglocaties en honderd mensen in de crisisnoodopvang is de bezetting van de beschikbare plekken 98 procent.

Vanuit de landelijke overheid is er de opdracht om door te groeien naar 2.900 opvangplekken. ‘Er wordt nog steeds hard gezocht naar nieuwe locaties of mogelijke uitbreiding van locaties om zo de gevraagde 2.900 opvangplekken te bieden in onze regio.’