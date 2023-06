Molenlanden organiseert tweede informatieavond over opvang minderjarige vluchtelingen

1 uur geleden

Nieuws 173 keer gelezen

MOLENAARSGRAAF/BRANDWIJK • Inwoners van Molenaarsgraaf en Brandwijk krijgen een tweede gelegenheid om informatie te verkrijgen over de opvang van tien alleenstaande minderjarige vluchtelingen met verblijfstatus in de voormalige Boerenklaas.

“Na de eerste bijeenkomst op 20 juni bleek dat er nog vragen leefden bij omwonenden en daarom hebben we een tweede informatieavond belegd op woensdag 5 juli”, vertelt woordvoerder Ingeborg Voogd van de gemeente Molenlanden.

De avond is vrij toegankelijk en wordt gehouden in De Rank aan het Kerkepad 1 in Molenaarsgraaf. De gemeente waardeert het wanneer belangstellenden zich aanmelden. “Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we bij elk thema voldoende contactpersonen hebben en iedereen aan bod komt.”

Aanmelden kan tot maandag 3 juli 15.00 uur via info@molenlanden.nl of 088-7515000 (tijdens kantooruren).

Naast vertegenwoordiging van Nidos, TMC Pro en de gemeente, die de opvang samen organiseren, zijn de politie en maatschappelijke instellingen uitgenodigd om mee te denken. Voor meer informatie: www.molenlanden.nl/plan-voor-opvang-amvers.