Opvang statushouders en vluchtelingen in Molenlanden: ‘Grote uitdagingen’

ma 20 feb 2023, 10:25

Algemeen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden moet in de eerste helft van dit jaar nog plek vinden voor 39 statushouders. Daarnaast moeten er nog locaties gevonden worden voor 168 vluchtelingen die nog geen uitsluitsel hebben over hun asielaanvraag. En ook moet de regio Zuid-Holland Zuid 2540 gevluchte Oekraïners opvangen. Dat aantal is nog niet gehaald.

Binnen de gemeente is een verkenning gedaan naar locaties waar mogelijk huisvesting voor diverse groepen gerealiseerd kan worden. Hierbij zijn negen locaties naar voren gekomen die nader worden onderzocht voor huisvesting voor een meerjarige periode. Daarnaast doet de gemeente er alles aan om op korte termijn huisvesting te bieden aan specifieke groepen.

Grote opgave

Het betreft een grote opgave waarbij vele aspecten, zoals maatschappelijk draagvlak, een rol spelen. “We hebben en staan voor grote uitdagingen de komende tijd”, concludeert het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente Molenlanden heeft in 2020 31 statushouders opgevangen, in 2021 62 en in 2022 59. In de eerste helft van dit jaar moet de gemeente er 54 opvangen. Omdat er vorig jaar acht personen meer gehuisvest zijn dan de opgelegde taakstelling, worden die in minder gebracht op het aantal van 54. En omdat er in januari zeven personen gehuisvest zijn, moet er in de eerste helft van dit jaar nog plek gevonden worden voor 39 statushouders.

Goed contact

“Met de woningcorporaties in onze gemeente staan we in goed contact om te zorgen dat we kunnen voldoen aan de opgelegde taakstelling”, meldt het gemeentebestuur. “Dit is ons de afgelopen perioden goed gelukt.”

De langdurige opvang van 168 vluchtelingen staat overigens los van de crisis noodopvang die in de afgelopen week is opengegaan in Bleskensgraaf. Daar kunnen maximaal 50 mensen gehuisvest worden. Deze opvang is bedoeld voor een periode van maximaal 6 maanden en is ter ontlasting van het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Voor de 168 vluchtelingen die langdurig opvang nodig hebben, moet de gemeente Molenlanden nog locaties vinden. “Met het COA en buurgemeenten zijn wij in gesprek over hoe we dit kunnen oplossen”, meldt het gemeentebestuur hierover.