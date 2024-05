Zilver en brons voor Minte de Moel uit Langerak bij internationaal toernooi in Enschede

37 minuten geleden

Sport 99 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ENSCHEDE/LANGERAK • Minte de Moel uit Langerak was zaterdag opnieuw succesvol met zijn TangSoDoo team van Chon Kyong uit Schoonhoven. Op het grote internationale Grand Champion toernooi in Enschede pakte hij brons voor hyungs (loopvormen), wapen hyungs en zilver voor breken.

De grote winnaar van het toernooi was zijn collega Chiel Pellekooren uit Schoonhoven. Met vier gouden medailles op alle onderdelen mocht Sa Bum Nim Chiel de grote Grand Champion Trofee mee naar huis nemen. Chiel is aan deze kant van de Lek geen onbekende, want hij is in sporthal Poortzicht (Langerak) al jaren het gezicht van de wekelijkse TangSooDo trainingen op maandagavond.