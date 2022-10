Opvanglocatie Wilgenweg Groot-Ammers klaar voor vluchtelingen

GROOT-AMMERS • De eerste gezinnen uit Oekraïne arriveren dinsdag 18 oktober in de opvanglocatie aan de Wilgenweg in Groot-Ammers. Van de 50 plaatsen zijn er 36 bestemd voor vluchtelingen die al bij particulieren in Molenlanden verbleven.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vond aan de Wilgenweg een gebouw van een voormalig autobedrijf en verbouwde dat tot groepsaccommodatie. Hans Besseling van de Veiligheidsregio: “We hebben kamers voor vier, vijf en zes personen. Het kan zijn dat twee gezinnen van drie personen een kamer moeten delen. Dan zorgen we met kamerschermen voor privacy. Gezinnen willen we zoveel mogelijk in tact houden, maar mogelijk besluiten we na een paar maanden om bijvoorbeeld alle tienermeiden een gezamenlijke kamer te geven. Op een andere locatie bleek dat beter te zijn.”

Open keuken

De gemeente huurt de locatie tot 1 september 2023. Naast de eigen kamers beschikt de locatie over onder andere een open keuken die bij toerbeurt gebruikt zal worden en een gemeenschappelijke ruimte met zithoek, eettafels en een huiswerkhoek met akoestische schermen. De bewoners zullen zelf hun boodschappen doen en de accommodatie schoonhouden.

Yolande Hoogesteger (locatiemanager) en Jell Kooiman (vloercoördinator) hebben op doordeweekse dagen om beurten de leiding over de locatie. Zij zijn in dienst van de gemeente Molenlanden. Verder is er continu beveiliging aanwezig, in ieder geval in de eerste maanden.

Veiligheid

Achter het gebouw is een met hekken omsloten terrein waar kinderen veilig kunnen spelen. Hoogesteger: “In verband met de veiligheid moeten bezoekers zich melden en ook bewoners moeten zich bij vertrek en aankomst melden. Mocht er bijvoorbeeld brand uitbreken, dan moet je weten hoeveel mensen er in het gebouw zijn.”

Verkeerslessen

“De kinderen vanaf groep vier gaan naar een taalklas in Groot-Ammers”, vertelt Hoogesteger. “In die klas zitten alleen Oekraïense kinderen. Jongere kinderen gaan naar Nieuwpoort. Tieners gaan naar een internationale schakelklas in Gorinchem. Ze kunnen met het openbaar vervoer, maar we hebben ook de beschikking over fietsen. We gaan Veilig Verkeer Nederland uitnodigen voor verkeerslessen.”

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid staat voor een uitdaging. Besseling: “Elke Veiligheidsregio moet zorgen voor 2.560 noodopvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. We zitten in deze regio nu op 2.363 plekken. Afgelopen zomer hebben we er een extra opgave van 450 plekken bijgekregen voor crisisnoodopvang van het COA.”

Tumult

Tijdens een bijeenkomst in Nieuw-Lekkerland zijn Oekraïners die al in de regio verbleven, en niet op hun opvangadres kunnen blijven, geïnformeerd over hun nieuwe onderkomen. Hoogesteger: “Er was wel wat tumult. Veel van de mensen die bij particulieren zijn opgevangen hadden prachtige locaties die ze niet met anderen hoefden te delen. Maar de mensen die hier al kwamen kijken vonden het toch wel leuk.” Wijzend op de gezellige zithoek met meubels uit kringloopwinkels: “Twee leerlingen van het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam verzorgen de inrichting.” Kooiman vult aan: “Ook gastgezinnen hebben veel bijgedragen. Mijn huis stond vol strijkplanken, pannen en andere spullen.”

Vrijwilligers nodig

De gemeente zoekt nog extra vrijwilligers die kunnen helpen met onder ander taallessen, vervoer, activiteiten met kinderen en het verrichten van kleine reparaties. Hoogesteger: “We hopen ook dat er mensen zijn die ons wat kamerplanten willen schenken.”