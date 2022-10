Aannemingsbedrijf ATB bv uit Leerbroek failliet, veiling van inboedel

do 6 okt, 14:23

Algemeen 2.273 keer gelezen

LEERBROEK • Aannemingsbedrijf ATB bv in Leerbroek is failliet. Het bedrijfspand moet leeg. De volledige inboedel wordt nu geveild via Onlineveilingmeester.nl.

In augustus werd ATB Aannemingsbedrijf bv in Leerbroek door de rechtbank in Midden-Nederland failliet verklaard. Een tekort aan personeel en de hoge grondstofprijzen hebben het aannemingsbedrijf over het randje geduwd.

De volledige inboedel van het bedrijf wordt nu doormiddel van drie online veilingen aangeboden op Onlineveilingmeester.nl. In totaal gaat het om zo’n 1000 kavels, variërend van voertuigen, steigermateriaal, bouwmaterialen, houtvoorraden, hout- en metaalbewerkingsmachines tot een grote hoeveelheid gereedschap.

Voor belangstellenden is er een mogelijkheid om de kavels met eigen ogen te bekijken tijdens de kijkdag. Deze vindt plaats op maandag 10 oktober van 13.00 tot 15.00 uur aan de Leerbroekseweg 19 in Leerbroek.

De online veilingen zijn inmiddels van start gegaan en de kavels op de veiling sluiten donderdag 13 oktober vanaf 19:30 uur.?Meebieden kan al vanaf 10 euro.?