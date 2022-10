Reünie ‘WZ’ feest der herkenning

SCHOONHOVEN • Een ongekend aantal bezoekers trof elkaar zaterdag tijdens de reünie van de honderdjarige Willem de Zwijgerschool.

Even na 15.00 uur begon de rij bezoekers aan de ingang aan te zwellen tot ver buiten het schoolplein. Genietend van een heerlijk najaarszonnetje vonden direct de eerste ontmoetingen plaats. Hoe leuk om elkaar na zoveel jaar weer te spreken. Meer dan tweeduizend aanmeldingen vereiste een strakke logistieke organisatie. Met een naamsticker op zocht iedereen de weg richting het lokaal om oud-klasgenoten te treffen.

Rapport

Wie geen oud-klasgenoten en -leerkrachten heeft ontmoet, is de 89-jarige Teun den Hartog. “Ik ben in 1946 naar de Mulo gegaan”, vertelt de nog krasse inwoner van Lopik. Moeiteloos weet hij nog een aantal namen van toenmalige leerkrachten op te dreunen. “Wel jammer dat er niemand meer is uit mijn schooltijd. Om de sfeer te proeven ben ik wel gekomen.”

Zijn rapport uit de vierde klas heeft hij meegenomen. “Voor vlijt had ik een zes, het was een beetje op aan het eind”, lacht hij. Als oudste leerling ontving Den Hartog tijdens de reünie een mooie bos bloemen.

Jubileummagazine

Een tastbare herinnering aan deze mijlpaal is het uitgebrachte jubileummagazine. Er is niet gekozen voor uitsluitend een historisch overzicht. Veel ruimte is weggelegd voor oud-leerlingen, die zijn uitgegroeid tot bekende Nederlander of een bijzondere functie uitoefenen. Interviews zijn gehouden met onder anderen presentatrice Anita Witzier, NOS-sportverslaggever Erik van Dijk en voetballer Rick Karsdorp. Allen doorliepen ze hun schooltijd op de ‘Willem’.

Bijzonder is ook het verhaal van de familie De Gier, van wie vier generaties op deze school hebben gezeten. Opa Wim de Gier was in 1922 leerling in de allereerste klas.

Aantal aanmeldingen

In de laatste twee weken steeg het aantal aanmeldingen voor de reünie explosief. “Dit gaf voor ons als organisatie wel de nodige uitdagingen”, bekent Heleen den Boer. “Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen genoeg te eten en drinken is, hebben we de catering uitbesteed.”

Als lid van de jubileumcommissie geniet ze intens van deze dag. “Dit is de finale van alle festiviteiten rondom het jubileum. We hebben een nieuwe huisstijl, website en enkele ruimten in het schoolgebouw zijn opgeknapt.”

Instemmend knikt Linda de Vlieger. Zij werd de afgelopen weken ingehuurd om te helpen met deze megaklus. Haar taak als ‘event-manager’ zit er op. “Het is super verlopen”, geeft ze tevreden aan.

