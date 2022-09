Kledinginzameling in Bleskensgraaf voor Oost-Europa

BLESKENSGRAAF • Werkgroep Hulp Oost-Europa Bleskensgraaf organiseert zaterdag 15 oktober een kledinginzameling. De kleding wordt gebracht naar de omgeving van Szernye in Oekraïne.

Tussen 09.30 en 12.00 uur kunnen aan de Hofwegen 50 in Bleskensgraaf goede gedragen kleding, beddengoed, schoenen, laarzen, zeep, shampoo en breiwol worden ingeleverd. Graag verpakken in een dichte stevige doos of zak. Verder zijn er aan de Hofwegen 50 krentenbroden van Bakker Voordijk, slaatjes, jam en fotokaarten verkrijgbaar. De opbrengst gaat naar de Romaschool in Szernye, Oekraïne. Verdere info: www.hoebleskensgraaf.nl.