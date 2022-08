Expositie ‘Gestoeld’ in H48 Gallery in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • In de H48 Gallery aan de Hoogstraat 48 in Nieuwpoort start op zaterdag 3 september de expositie ‘Gestoeld’.

‘Gestoeld’ is een serie foto’s op polystyreen van Roeland Kaai, die voortkomt uit de observatie van meesterwerken uit de kunstgeschiedenis. Roeland ziet zelf een directe lijn naar de 17de, de gouden eeuw en stillevens van Adriaan Coorte en Willem Claesz Heda, of boeketten van Rachel Ruysch. Maar ook hedendaagse schilders die in die traditie werken, zoals Henk Helmantel, Bernard Verkaaik en Volkert Olij vormen zijn inspiratiebron.

Voorwerpen aangelicht door gericht strijklicht geven een optimale mogelijkheid om stofuitdrukking, tinten en glans zo natuurgetrouw mogelijk in beeld te brengen. De onderwerpen zijn levensecht en bijna tastbaar vastgelegd in weloverwogen composities.

Daarnaast zijn er stoelen, of onderdelen daarvan, bijzonder belicht en aangesneden, met oog voor stemming en sfeer. De opening is zaterdag 3 september om 16.00 uur, waarbij Roeland zijn werk komt toelichten. De tentoonstelling is te zien tot en met 22 oktober op vrijdagen van 12.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 12.00 tot 17.00 uur.