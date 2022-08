Gezellige activiteiten bij Huppel In in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Bij Huppel In in Oud-Alblas worden in de laatste week van de zomervakantie weer tal van activiteiten gehouden voor kinderen en tieners.

Zo was er een timmerhoek en werden er stokbroden gebakken.