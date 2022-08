Nog meer spektakel bij elfde Truck- en Tractorpulling Hoogblokland

10 aug, 13:48

Algemeen 442 keer gelezen

HOOGBLOKLAND • De 11e editie van de Truck- & Tractorpulling in Hoogblokland, die gehouden wordt op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus, belooft weer een ongekend spektakel te worden van brullende motoren en spannende wedstrijden.

Op het wedstrijdterrein tussen Hoogblokland en Meerkerk biedt de ruime variatie aan competities vermaak voor iedereen. “De ongekende succesformule van de Battle of the Trucks op vrijdagavond, heeft nog meer Supersport Trucks van het hoogste competitieniveau binnen VTN & NTTO”, vertelt Bastiaan de Groot, een van de organisatoren van het tweedaagse evenement.

Uniek

“Nieuw zijn dit jaar op zaterdag de Prostock & Limited Supersport competitie klassen van de Grand National”, vervolgt hij. “Daarmee zijn we uniek, want meestal biedt een evenement maar één van beide competities.”

De Truck- & Tractorpulling in Hoogblokland mag zich daardoor verheugen in een steeds grotere belangstelling, niet alleen vanuit de regio, maar ook landelijke en zelfs vanuit omliggende landen als Duitsland en Denemarken komen liefhebbers naar de Alblasserwaard om te genieten van het perfect georganiseerde spektakel.

Speciale aandacht

Speciale aandacht vestigt de organisatie op de deelnemers uit de regio. En dat is logisch. In diverse klassen strijden regionale rijders nog steeds mee om de winst in de nationale competitie. Uit de regio zijn de teams van Verspui Truckpulling, Red Impact en Simply Green met een grote supporterschare vertegenwoordigd.

Red Dream van Laurens van Vuuren uit Bleskensgraaf verschijnt op zaterdag 20 augustus vanaf 17.15 uur aan de start van de Supersport 4,5 ton Promo en Simply Green van Laurens den Boer uit Molenaarsgraaf doet op zaterdag 20 augustus vanaf 19.15 uur mee aan de Supersport 4,5 ton Top.

De organisatie heeft het Golden VIP arrangement nog meer uitgebreid om vanaf een fraaie locatie naast het parcours onbezorgd van de wedstrijden te kunnen genieten. Op het kidspark zijn op de elfde editie nog meer leuke activiteiten. De populaire Skeltertrek vindt weer plaats en er zijn een traptrekkerparcours, springkussens, schmink, elektrische graafmachines en een draaimolen.

Stikstof

De huidige stikstofregels leveren geen beperkingen op voor het evenement, maar de organisatoren vinden het belangrijk dat de uitstoot zo laag mogelijk is. Bastiaan: “We willen laten zien dat we milieuvriendelijk zijn. Daarom rijden alle deelnemers tijdens het komende evenement op minimaal 50 procent organische diesel. En de volgende editie willen we naar 100 procent.”

Verder legt hij uit dat een groot deel van de rook van de motoren geen vieze uitstoot van verbrandingsstoffen is, maar wordt veroorzaakt door verdamping van water.

Verder is er tijdens het evenement veel aandacht voor techniek en beroepen in die sector. Diverse bedrijven uit de weg- en waterbouw zijn aanwezig om informatie te verstrekken en bezoekers te enthousiasmeren voor de technische sector.

Kaarten voor de 11e editie van de Truck- & Tractorpulling in Hoogblokland zijn verkrijgbaar via de website: www.tractorpullingalblasserwaard.nl.