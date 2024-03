Brandweer blust containerbrand in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • De brandweer bluste vrijdagavond een brand in een ondergrondse container in de Schoolstraat in Oud-Alblas.

Het vuur zorgde voor veel rook. De brandweerlieden openden de container en blusten de brand. Dit duurde ongeveer twintig minuten.