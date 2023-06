Brand in berg afval bij afvalverwerker in Groot-Ammers

1 uur geleden

112 382 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Bij een afvalverwerker in Groot-Ammers is donderdag 1 juni brand ontstaan. In een afvalberg op het terrein aan de Transportweg brak rond 16.30 uur brand uit.

De brandweer van Groot-Ammers en Langerak werden ingezet om de brand te bestrijden. Vanuit een sloot werd water opgepompt om te kunnen blussen.

Een kraan van het bedrijf heeft het afval uit elkaar getrokken, zodat het vuur gemakkelijker kon worden gedoofd.