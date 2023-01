Bestuurder met slok op raakt te water bij Zijdebrug

za 28 jan 2023, 14:50

112 784 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Een inwoner van Alblasserdam raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn bestelwagen te water bij de Zijdebrug in Nieuw-Lekkerland.

Hij raakte de macht over het stuur kwijt en belandde in de sloot. Daarna ging hij lopend huiswaarts. Daar werd de Alblasserdammer opgewacht door de politie.

Agenten hadden het voertuig in het water gezien en in eerste instantie het spoor van de natte voeten gevolgd. Toen dat niets opleverde, gingen ze naar het thuisadres van de eigenaar.

Verplichte cursus

Uit een blaastest bleek dat hij teveel gedronken had. Net te weinig om als beginnend bestuurder zijn rijbewijs kwijt te raken, maar wel kreeg hij een zogenaamde licht educatieve maatregel opgelegd, een verplichte cursus die honderden euro’s kost.

Eerder die nacht hadden de agenten ook al een boete uitgedeeld aan een 21-jarige inwoner van Nieuw-Lekkerland die met teveel alcohol op achter het stuur was gekropen. Hij werd gecontroleerd vlakbij zijn huis aan de Lekdijk.

Rijbewijs kwijt

Een 74-jarige automobilist uit Hardinxveld-Giessendam moest diezelfde nacht zijn rijbewijs inleveren omdat hij met veel te veel drank op toch was gaan rijden.

Drie bestuurders die met alcohol op gaan rijden is volgens de politie overigens geen uitzondering. “Dit is gebruikelijk in het weekend”, licht de wijkagent toe. “Gemiddeld gebeurt dit in Molenlanden zo’n negen keer per week.”