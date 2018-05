Leerlingen steken handen uit de mouwen tijdens Techniekroute Gelkenes

GROOT-AMMERS • Groep 8 leerlingen van basisscholen uit Streefkerk, Groot-Ammers en Nieuwpoort/Langerak hebben op woensdag 16 mei het ´Techniekroute-seizoen' afgesloten.

Na de routes in Nieuw-Lekkerland en Bleskensgraaf was het nu de beurt aan Industrieterrein Gelkenes. Elf bedrijven waren opnieuw bereid om de deuren te openen en de leerlingen kennis te laten maken met de activiteiten in hun bedrijf.

De aftrap vond plaats bij Mourik Techniek, waar de kinderen werden ontvangen en toegesproken door wethouders Piet Vat en Paul Verschoor. Vervolgens bezochten de leerlingen in groepjes elk twee bedrijven. Waar mogelijk mochten de leerlingen ook zelf aan de slag. Zo werd er bij Gerben den Ouden Interieurbouw een kast gemonteerd, bij Segno d'Arte mocht er onder begeleiding gelast worden en bij Vakgarage van 't Hoog werd onder andere een band verwisseld. De leerlingen kregen een goede indruk van wat er gebeurt in deze bedrijven, de machines en materialen die worden gebruikt en van de grote diversiteit van de bedrijven op dit industrieterrein.

De volgende bedrijven hebben deelgenomen aan deze Techniekroute: Gerben den Ouden Interieurbouw, Kwakernaak BV, Mourik Techniek, KoreNet, Vlot Staal, Genpower, Van der Vlist Transportgroep, Groeneveldt Grijpers, Packland, Vakgarage van 't Hoog en Segno d'Arte.