Ook gemeente Molenlanden wil helpen bij ‘glasvezelimpasse’

MOLENLANDEN • Net als Stichting Glasvezel Molenwaard wil ook de gemeente Molenlanden zich niet zomaar neerleggen bij het niet doorgaan van het aanleggen van glasvezel langs de een deel van de Graafdijk Oost in Molenaarsgraaf en de B-oneven in Ottoland.

De SGP stelde vragen hierover aan het gemeentebestuur en die geeft aan zich te willen inspannen om de plannen door te laten gaan.

Op beide tracés in Molenaarsgraaf en Ottoland is sprake van een verontreiniging die bestaat uit verschillende zware metalen (lood en zink) en teer. De vervuiling zit in het gehele tracé en komt voor in verschillende grondlagen. De kosten voor het schoonmaken van de grond worden geschat op 80.000 euro. Digitale Stad, die de aanleg zou doen, is niet bereid deze kosten voor zijn rekening te nemen.

De gemeente heeft eigenlijk alleen een rol in het verlenen van de benodigde vergunningen en het toezicht tijdens de aanleg. Maar de gemeente wil zich sterk maken om te kijken of er andere mogelijkheden zijn om de kosten omlaag te krijgen, waardoor het aantrekkelijker wordt voor de exploitant om alsnog te investeren en aan te leggen. Hierbij wordt ook Stichting Glasvezel Molenwaard betrokken.

Stichting Glasvezel Molenwaard heeft deze week al aangegeven zich niet te willen neerleggen bij de impasse die is ontstaan.