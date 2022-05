Glasvezel Molenwaard in gesprek met Digitale Stad over toch aanleggen glasvezel Graafdijk Oost en B-oneven

MOLENLANDEN • Stichting Glasvezel Molenwaard legt zich niet neer bij het niet doorgaan van het aanleggen van glasvezel langs de een deel van de Graafdijk Oost in Molenaarsgraaf en de B-oneven in Ottoland.

Dat laat de stichting een reactie weten. Naar aanleiding van de bodeminformatie op enkele tracés langs de openbare wegen in Molenlanden besloot Digitale Stad, verantwoordelijk voor de aanleg van glasvezel in het deel van de voormalige gemeente Molenwaard die deze voorziening nog niet heeft, (voorlopig) geen glasvezel aan te leggen langs de Graafdijk Oost 1 tot en met 58 in Molenaarsgraaf en B21 tot en met B133 in Ottoland .

Stichting Glasvezel Molenwaard is, net als de betrokken bewoners, geïnformeerd over de ontstane situatie. ‘We begrijpen de problematiek en zijn momenteel in gesprek met zowel de aannemer als de (lokale) overheid om met elkaar te bekijken hoe we dit op kunnen lossen, waarbij het oorspronkelijke doel van dit project blijft staan: Glasvezel voor alle huishoudens en bedrijven in onze gemeente’, stelt het bestuur.

Onveranderd

De stichting Glasvezel Molenwaard is in 2015 opgestart als bewonersinitiatief van een aantal vrijwilligers met als doel om alle huishoudens en bedrijven te voorzien van een glasvezel aansluiting. ‘Dit was destijds ons doel, dat is nog steeds onveranderd. Wij zijn er voor de bewoners, dus als stichting Glasvezel Molenwaard zullen wij er dan ook alles aan doen om dit gerealiseerd te krijgen.’