Belangstellenden seniorenwoningen Middelweg vestigen hoop op premier Rutte

NIEUW-LEKKERLAND • De 25 gegadigden voor de seniorenappartementen die aan de Middelweg in Nieuw-Lekkerland moeten komen, zijn het lange wachten beu en hebben zich tot minister-president Rutte gericht.

De belangstellenden, veelal oudere inwoners van het dorp Nieuw-Lekkerland, zijn al vanaf 2016 bezig om het bouwproject aan de Middelweg van de grond te krijgen. Op de locatie van de vroegere zaak van Smit Meubelen zouden 13 appartementen moeten verrijzen.

“Echter zijn er bezwaren van enkele omwonenden, die er pas zijn komen wonen, nadat deze plannen al bekend waren en nu de voortgang met ellenlange procedures traineren”, legt Eli Vonk uit. Hij is één van de belangstellenden voor een appartement.

De gemeenteraad Molenlanden is in maart 2021 akkoord gegaan met de bestemmingswijziging, waardoor de bouw van de appartementen mogelijk gemaakt wordt. Vervolgens zijn de omwonenden weer bezwaar gaan aantekenen waardoor het nu al vanaf de zomer 2021 bij de Raad van State ligt.

Eli: “Nu hoorden we dat de Raad van State pas het derde kwartaal van 2022 naar dit probleem gaat kijken. Het probleem ligt dus gewoon een jaar lang op de plank, alleen omdat een paar bewoners de procedures misbruiken en eindeloos oprekken.”

De vraag die de 25 gegadigden voor minister-president Rutte hebben, is of het mogelijk is om de procedure te versnellen. Ook vragen ze aandacht voor het algemene probleem van ‘het oeverloze bezwaar indienen’, wat vooral in Nederland tot wel vijf keer kan gebeuren en dat volgens de belangstellenden in Nieuw-Lekkerland de woningbouwmarkt lam legt en kapot maakt.

“Geen enkel land om ons heen kent dergelijke eindeloze procedures. Nederland heeft op deze manier geen woning-probleem maar een procedure-probleem”, aldus Eli Vonk namens de gegadigden.