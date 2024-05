Veertig deelnemers voor damtoernooi op Eben Haëzerschool in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Op de vrije woensdagmiddag was er volop concentratie in twee volle klaslokalen op de Eben Haëzerschool in Nieuwpoort.

Er werd een damtoernooi gehouden, waaraan zo’n 40 leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 deelnamen.