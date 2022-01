Veerstoep Bergambacht: wéér forse tegenvallers (à 1 miljoen euro)

BERGAMBACHT/KRIMPENERWAARD • De geplande renovatie van de Veerstoep in Bergambacht valt opnieuw (fors) duurder uit dan begroot. De gemeenteraad wordt deze keer gevraagd één miljoen euro bij te passen.

In maart vorig jaar was er al een tegenvaller van 720.000 euro. Met name de (flink) hogere staalprijzen en de drukte op de ‘aannemersmarkt’ dreven toen de prijs van het miljoenenproject verder op. Eerder -in september 2020- bleek de grootschalige opknapbeurt van het veerterrein ook al enkele tonnen duurder dan begroot. Oorzaak was dat ter plaatse een damwand moest worden geslagen. Hier was vooraf geen rekening mee gehouden.

‘Door nieuwe ontwikkelingen in de markt en onvoorziene omstandigheden moeten we opnieuw een aanvullend krediet vragen’, melden burgemeester en wethouders (B&W) aan de gemeenteraad.

Slappe bodem

Grootste kostenpost is het maken van een zwaardere constructie dan gepland, vanwege de slappe bodem ter plaatse. B&W in het voorstel aan de raad: ‘Dit betekent nog langere betonpalen (34 in plaats van 22 meter) en een zwaarder betondek. Door de slechte grondslag is werken in een droge bouwkuip bovendien niet mogelijk. Daarom moeten de werkzaamheden deels vanaf het land en deels vanaf het water uitgevoerd worden. Dat is aanzienlijk duurder’. De totale meerkosten voor de constructie bedragen circa 565.000 euro.



Ook de materiaalprijzen blijven maar stijgen. B&W: ‘Omdat het project voor het merendeel uit beton, wapeningsstaal en stalen damwanden bestaat, is de invloed van de wereldwijde prijsontwikkelingen groot. Het eerder inkopen van de materialen was niet mogelijk, omdat al snel duidelijk was dat het ontwerp niet binnen het gestelde budget kon worden afgerond. De materiaalprijzen zijn tot op de dag van vandaag aan verandering onderhevig’.

De totale meerkosten hiervan bedragen zo’n 284.000 euro. Inmiddels heeft B&W nieuwe prijsstijgingen afgekocht bij de aannemer.



Rug tegen de muur

Politiek Krimpenerwaard bespreekt de forse nieuwe tegenvallers deze maand in twee sessies. Probleem is dat het eigenlijk met de rug tegen de muur staat. Uitstel dan wel stoppen is volgens B&W geen optie vanwege lopende afspraken met subsidieverstrekkers en andere betrokkenen: ‘De reeds gemaakte kosten moeten worden vergoed aan de aannemer. Hetzelfde project mag later niet opnieuw worden aanbesteed en er liggen afspraken met Rijkswaterstaat vanwege de aanleg van overnachtingshavens voor binnenvaartschepen. Subsidieverstrekkers zullen de verstrekte subsidies terugvorderen wanneer niet aan de subsidieverplichting wordt voldaan’.

Ook is een factor dat de huidige veerstoep volgens B&W in ‘zeer slechte staat’ is. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud ligt bij de gemeente.



Om het project voort te kunnen zetten is een aanvullend krediet van 1.000.000 euro nodig. Dit is inclusief een post ‘onvoorzien’ à 92.000 euro. De aanleg van een nieuwe Veerstoep gaat daarmee in totaal ruim 4,4 miljoen euro kosten. Met aftrek van subsidiegelden à 1,2 miljoen euro komt 3,2 miljoen euro op het bordje van de gemeente. Zowel Rijkswaterstaat als de provincie Zuid-Holland heeft al laten weten niet extra te zullen bijdragen.

Belang

Burgemeester en wethouders wijzen de gemeenteraad op het belang van de veerdienst tussen Bergambacht en Groot-Ammers/Streefkerk: ‘Per jaar steken zo’n 750.000 motorvoertuigen en 270.000 voetgangers/fietsers over. Daarbij levert de veerdienst een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van voorzieningen en recreatief/toeristisch verkeer. Door de veerstoep inclusief de omgeving integraal aan te pakken verbetert ook de woon-, werk- en leefomgeving aanzienlijk’.

De renovatie voorziet in een verplaatsing van de huidige Veerstoep met enkele tientallen meters naar het westen en een betere afhandeling van de verkeersstromen. Ook de omgeving wordt aangepakt met aandacht voor groen en recreatie, gecombineerd met de aanleg van een boulevard en wandelpad.

De oplevering was eigenlijk vorig jaar zomer gepland. Een nieuwe streefdatum wordt niet genoemd.