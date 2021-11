Diederik Gommers stopt als lid OMT; ‘Heerlijk om te verdwijnen in de anonimiteit’

WIJNGAARDEN • Diederik Gommers stopt in februari 2022 als lid van het Outbreak Management Team (OMT). Dat meldt nieuwssite NU.nl.

De inwoner van Wijngaarden maakt als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) deel uit van het OMT. Het voorzitterschap is een functie die maximaal twee termijnen van drie jaar ingevuld mag worden.

Begin 2022 eindigt de laatste termijn van Gommers als voorzitter van de NVIC en dan maakt hij ook geen deel meer uit van het OMT.

Anonimiteit

Dat Gommers als OMT-lid stopt, betekent niet dat hij niet meer aanschuift in talkshows, zo licht hij tegenover NU.nl toe: “Als ik gevraagd word om uitleg te geven over het virus of over de situatie in het Erasmus MC, dan ben ik zeker bereid dat te doen. Maar over de NVIC ga ik dan niet meer. Ik wil mijn opvolger niet voor de voeten lopen.”

Overigens vindt Gommers het niet erg om straks minder op televisie te komen: “Ik vind het ook heerlijk om weer te verdwijnen in de anonimiteit.”