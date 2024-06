Banengroei in de Drechtsteden en regio Gorinchem stabiliseert: aanhoudende krapte vraagt om creatieve oplossingen

REGIO • Aanhoudende personeelstekorten en hoge personeelskosten remmen de banengroei in Drechtsteden en Gorinchem. Dat meldt het UWV.

De meeste sectoren laten een lichte banengroei zien, maar de uitzendsector heeft nog steeds te maken met krimp. De banengroei in de zorg levert in absolute zin de meeste nieuwe banen op (+500 in Drechtsteden en +300 in Gorinchem in 2024). De aanhoudende krapte vraagt om creatieve oplossingen, zoals de inzet van statushouders en zij-instromers.

In de zorg komen er dit jaar 500 nieuwe banen bij in Drechtsteden en 300 in Gorinchem. Dit komt door de toenemende bevolkingsgroei en de vergrijzing. Hoewel de werkgelegenheid in de zorgsector hierdoor blijft groeien, is het groeipad wel lager dan de afgelopen jaren. Ook in de zorg is echter nog sprake van krapte en dit vraagt om creatieve oplossingen.

Kleine banengroei in overige sectoren, behalve in uitzendsector

Grote uitschieters in banengroei of -krimp komen minder voor dan afgelopen jaren. Een uitzondering hierop is de uitzendsector, waar het aantal banen in 2024, net als in 2023, nog flink afneemt (-3,9% in Drechtsteden en -4,3% in Gorinchem). Doordat uitzendkrachten pieken en dalen in de productie opvangen, is hun werk erg afhankelijk van de economische groei.

De sector werd in de coronacrisis dan ook hard getroffen en liet daarna juist flinke groei zien. In 2024 groeit in Drechtsteden de werkgelegenheid naast de sector zorg en welzijn, vooral in sectoren als landbouw en visserij (+2,3%), specialistische zakelijke dienstverlening (+1,8%) en detailhandel (+1,8%). In Gorinchem groet de werkgelegenheid naast de sector zorg en welzijn voornamelijk in de zakelijke dienstverlening (+2,1%).

Creatieve oplossingen tegen aanhoudende krapte

Veel werkgevers kampen met personeelstekorten. Er is veel werk te doen, maar er is vaak te weinig personeel. Dit kan leiden tot een verlaagde productie en een verhoogde werkdruk. Maar ook de maatschappij heeft er last van: langere wachttijden in de zorg, aangepaste openingstijden voor winkels en restaurants of één leerkracht voor meerdere klassen. Werkgevers maken gebruik van creatieve oplossingen om de krapte op te lossen.

Verschillende winkeliers in Drechtsteden en Gorinchem zetten statushouders in om de gaten in hun personeelsbestand op te vullen. Ook al zijn ze de Nederlandse taal nog niet machtig. Ook het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht maakt gebruik van anderstalig personeel, die al wel een opleiding in het herkomstland hebben afgerond.

Zij-instromers en omscholing

Ook zetten werkgevers in op zij-instromers en omscholing. Zo kan via versnelde opleidingstrajecten als Zorgtalent, actief in Drechtsteden en Gorinchem, de overstap naar de zorg gemaakt worden. Dit biedt kansen voor werkzoekenden die zich willen laten omscholen.

Een andere oplossing is het clusteren van eenvoudige taken uit verschillende functies om nieuwe functies te creëren, ook wel ‘jobcarving’ genoemd. Hiermee kunnen eenvoudigere taken weggehaald worden bij mensen met bijvoorbeeld specialistische beroepen waar een tekort aan is. Een uitkomst voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of voor mensen met een arbeidsbeperking.