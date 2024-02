Leerlingen maken kennis met bedrijven en organisaties tijdens Netwerkevent in Papendrecht

do 8 feb 2024, 08:28

PAPENDRECHT • Ruim 650 leerlingen van De Lage Waard en het Willem de Zwijgercollege kwamen woensdag 7 februari naar het Leonardo hotel in Papendrecht om kennis te maken met bedrijven en organisaties.

Dit netwerkevent werd voor de vijfde keer georganiseerd door de middelbare scholen in samenwerking met de gemeenten Papendrecht, Alblasserdam en Molenlanden.

Blik op de toekomst

Alle aanwezige bedrijven en leerlingen werden hartelijk welkom geheten door de drie wethouders van de gemeentes. Wethouder Sophia de Keizer was onder de indruk van het grote aantal bedrijven dat tijd vrij heeft gemaakt om een hele dag in gesprek te gaan met leerlingen: “Als jongere ga je al snel uit van de beroepen die je kent, maar de wereld ligt op deze leeftijd aan je voeten. Ik wil de leerlingen graag meegeven dat als je hard werkt alles mogelijk is. Dit event geeft een prachtige gelegenheid om de ogen daarvoor te openen.”

Veel te kiezen

Om de juiste beroeps- en studiekeuze te kunnen maken moet je dus vooral weten wat er te kiezen valt. Het netwerkevent biedt een laagdrempelige gelegenheid om in gesprek te gaan met een hele brede groep bedrijven en organisaties.

Nooit van gehoord

Een havo 5-leerling van het Willem de Zwijgercollege gaf na afloop aan dat dat wat hem betreft in ieder geval goed gelukt was: “Ik vond het heel interessant, ik heb bedrijven gesproken en over beroepen gehoord waar ik nog nooit van gehoord had. Er was bijvoorbeeld een bedrijf in warmtepompen, daar had ik nog nooit aan gedacht.”

De aanwezige bedrijven genoten van de vele gesprekken met de jongeren, die elk op hun eigen manier nieuwsgierig waren en vragen stelden.

Een belangrijk doel van het netwerkevent is het oefenen met netwerken en gespreksvaardigheden, zo wordt er een begin gemaakt met het opbouwen van een netwerk. Dit netwerk kan later weer gebruikt worden bij het vinden van een stageplaats of baan. Daarnaast zorgt de kennismaking met verschillende bedrijven in de regio ervoor dat de leerlingen een beter beeld krijgen bij wat de regio te bieden heeft.