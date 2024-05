Inwoners van Vijfheerenlanden kunnen alleen nog in Vianen een nieuw paspoort of rijbewijs aanvragen

VIJFHEERENLANDEN • Wie vanaf 3 juni een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs wil aanvragen of ophalen, kan dit alleen nog regelen in Vianen. Door de dienstverlening te centraliseren kan de gemeente Vijfheerenlanden 200 afspreken per week meer maken en is de wachttijd korter.

De maatregel is een gevolg van de ‘paspoortpiek’. Tot 2014 waren paspoorten en ID-bewijzen vijf jaar geldig, maar vanaf toen is dit verlengd naar tien jaar. Hierdoor verloopt in 2024, tien jaar later dus, van veel documenten de geldigheid.

Inwoners sneller helpen

Burgemeester Sjors Fröhlich legt uit waarom de gemeente sneller kan werken vanaf één locatie.

“Het is tegenwoordig verplicht om bij de aanvraag en afgifte van officiële documenten minimaal drie medewerkers van burgerzaken te betrekken. Dit is onder andere om fraude te voorkomen. Het is organisatorisch lastig om dit op drie plekken (Vianen, Leerdam en Meerkerk) te realiseren. Door de boel te centraliseren in Vianen kunnen we inwoners sneller helpen. Wanneer we dit niet zouden doen kunnen wachttijden wel oplopen tot twee à drie maanden. Bovendien kunnen we nu de spoedprocedures blijven aanbieden. De locatie in Vianen is vijf dagen en één avond per week geopend.”

Bij een spoedprocesduren kunnen inwoners binnen 24 tot 48 uur over hun reisdocument of rijbewijs beschikken.

Voordelen zijn groter

De nieuwe werkwijze heeft als gevolg dat veel inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden verder moeten reizen om hun nieuwe document aan te vragen of op te halen. Toch is de keuze voor één vaste locatie een bewuste.

Fröhlich: “We vinden dat de voordelen van het maken van snelle afspraken groter zijn dan de nadelen van het extra reizen. De documenten zijn tien jaar geldig, dus inwoners hoeven niet heel vaak op het gemeentehuis te zijn voor dit soort zaken.”

Andere producten nog wel in Meerkerk en Leerdam

Voor andere producten van burgerzaken, bijvoorbeeld aangifte van geboortes en erkenningen, kunnen inwoners nog steeds terecht in Meerkerk en Leerdam. Voor mensen die niet naar het gemeentehuis kunnen komen, is – net als nu - maatwerk mogelijk. Het is bovendien mogelijk om een aantal zaken digitaal te regelen, zoals het verlengen van het rijbewijs en aangifte van geboortes.