Wouter Kolff is de beoogde nieuwe commissaris van de Koning van Zuid-Holland

DORDRECHT • De Provinciale Staten hebben woensdag op voorstel van de vertrouwenscommissie besloten om Wouter Kolff aan te bevelen als commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hij is nu nog burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De aanbeveling van Provinciale Staten gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze draagt vervolgens de kandidaat voor bij Zijne Majesteit de Koning.

Binnen drie maanden

“Ik ben verheugd dat we als vertrouwenscommissie er in geslaagd zijn binnen drie maanden na de profielschetsvergadering op 14 februari onze werkzaamheden af te ronden en een advies aan PS uit te brengen”, aldus voorzitter Sinan Özkaya van de vertrouwenscommissie.

De profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning kwam mede tot stand op basis van de enquête onder inwoners van Zuid-Holland. Meer dan 1000 inwoners van Zuid-Holland hebben meegedacht over het profiel voor de nieuwe commissaris.

De vacature ontstond nadat Jaap Smit op 13 oktober bekend maakte dat hij op 1 september 2024 afscheid te nemen als commissaris van de Koning.

Procedure is nog niet afgerond

Met de aanbeveling van Wouter Kolff door Provinciale Staten is de procedure tot benoeming van de nieuwe commissaris van de Koning nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van Provinciale Staten doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht bij de Kroon.

Bij Koninklijk Besluit wordt Wouter Kolff voor een periode van zes jaar benoemd. Het streven is Wouter Kolff op woensdag 4 september 2024 als nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland in een buitengewone Statenvergadering welkom te heten.