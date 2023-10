Atletiekverening Typhoon uit Gorinchem organiseert de Typhoonloop

1 uur geleden

Sport 172 keer gelezen

GORINCHEM • De Gorinchemse atletiek- en triathlonvereniging Typhoon organiseert op zaterdag 28 oktober de Typhoonloop.

Bij de Typhoonloop kan er gekozen worden uit verschillende afstanden. Men kan alleen inschrijven maar ook in groepsverband.

Cor van Vlaanderen voorzitter en mede-organisator van de Typhoonloop, vertelt enthousiast over dit hardloopevent: ‘Tijdens de Typhoonloop kan je niet alleen een prachtige route hardlopen, het is ook een evenement waar gezelligheid en sfeer centraal staan. De deelnemers worden in een gezellige sfeer ontvangen en lopen vervolgens een mooie route door het landschap rondom Gorinchem. Bij de finish wordt iedereen groots onthaald en zijn er volop mogelijkheden om na te genieten met mede-hardlopers en de supporters onder het genot van een drankje of hapje. Naast het samen sporten en lekker bezig zijn, vinden wij het sociale aspect na het sporten minstens zo belangrijk.’

Meerdere mogelijkheden

Hij vervolgt: ‘Het leuke aan de Typloonloop is dat je kunt kiezen uit verschillende deelnamemogelijkheden. Je kunt kiezen om alleen een mooie tijd op de 10 kilometer neer te zetten of juist in groepsverband (bijvoorbeeld met je collega’s) een gezellige run over 6 of 10 kilometer maken. Ook voor de jeugdige lopers hebben we een speciaal parcours over 400 of 1600 meter. Zo is er voor elke doelgroep een geschikte Typhoonloop. Het maakt dit evenement breed toegankelijk en dat is wat ons betreft precies de bedoeling,’

Inschrijven kan via de website www.avtyphoon.nl.