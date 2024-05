WIK verliest bekerfinale van Limax

GROOT-AMMERS • De volleybaldames van WIK uit Groot-Ammers moesten genoegen nemen met zilver. In een spannende bekerfinale gingen ze met 2-3 ten onder tegen Limax.

In de openingsset wist Limax direct druk te zetten met de service en de tegenstander was daarnaast ook aanvallend sterk. Dit resulteerde in een 17-25 verlies voor WIK in de eerste set. Vervolgens waren de rollen in de tweede set omgedraaid en kon WIK, mede dankzij de sterke blokkering en aanval, de set met ruime cijfers over de streep trekken: 25-16.

Bij Limax gingen de koppies ondertussen hangen en waren een aantal het niet eens met een beslissing van de scheidsrechter. Hier kon WIK in de derde set gebruik van maken. Na een ruime voorsprong wist Limax nog wel wat terug te komen, maar net op tijd kon WIK het setpoint verzilveren.

Helaas wist WIK in de vierde set niet te overtuigen en mochten wissels en time-outs niet baten: 21-25 voor Limax. Een beslissende vijfde set zou doorslaggevend worden wie de cup omhoog mocht gaan houden. In een gelijk opgaande strijd was het een ware thriller. Het publiek ging achter WIK staan. Nadat een matchpoint onbenut bleef, maakte Limax drie punten op rij en daardoor moest WIK genoegen nemen met het zilver.