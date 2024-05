Suppen en bezoek aan Avonturenboerderij tijdens de Week van de Jonge mantelzorger

MOLENLANDEN • In de eerste week van juni is het ‘De week van de jonge mantelzorger’. Steunpunt Mantelzorg Molenlanden organiseert dan activiteiten voor jonge mantelzorgers.

Een op de vier jongeren en kinderen zijn ‘jonge mantelzorger’. Een jonge mantelzorger heeft een gezinslid die te maken heeft met een ziekte/beperking of aandoening (dit kan fysiek en/of psychisch zijn). Jonge mantelzorgers kunnen zich zorgen maken om een gezinslid, helpen in huis of zij houden extra rekening met een gezinslid. Daarom biedt het Steunpunt Mantelzorg Molenlanden in juni extra aandacht aan de jonge mantelzorger.

Twee activiteiten

Voor de jonge mantelzorgers tot tien jaar is er de optie voor een ticket voor de Avonturenboerderij Molenwaard. En voor kinderen en jongeren van 10 tot 18 jaar is er de optie geboden om mee te doen met suppen in Brandwijk.

Het suppen vindt plaats op vrijdag 14 juni aan de nieuwe Dam in Brandwijk. Jonge mantelzorgers van 10 tot en met 18 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden via info@jongmolenlanden.nl.

De tickets voor de Avonturenboerderij Molenwaard kunnen aangevraagd worden via info@welzijnmolenlanden.nl.

Voor meer informatie: www.welzijnmolenlanden.nl of 085-0066089.