KZ/Keukensale.com prolongeert titel KorfbalTotaal Cup in Lexmond

1 uur geleden

LEXMOND • De door LKV Het Bosch georganiseerde KorfbalTotaal Cup is dit jaar opnieuw gewonnen door KZ/Keukensale.com uit Koog aan de Zaan. Zij versloegen tussen de hoosbuien door KCC/CK Kozijnen uit Capelle aan de IJssel. De Regio Cup werd gewonnen door Sporting Delta.

Er werd ook dit jaar gespeeld met innovatieve spelregels op basis van vier sets/kwarten. Per set was er 250 euro te verdienen. Nadat KZ de eerste set had gewonnen, leek de tweede set op een shoot-out-beslissing uit te draaien. Maar doordat KCC een strafworp miste, ging de set toch naar KZ. In de derde set was er na een gelijke setstand wel een shoot-out nodig om de set te beslissen. In de 1-tegen-1 shoot-out won Marjolein Schenk (KZ) van Sanne van Alsem (KCC). De vierde set won KCC, waardoor KZ met 3-1 de titel prolongeerde.

Sporting Delta won voorafgaand de Regio Cup tegen het Gorinchemse GKV. Bij deze wedstrijd stond er 100 euro per set op het spel. Nadat deze wedstrijd 2-2 in sets was geëindigd, wist Sporting Delta-speler Mike Oudshoorn zijn shoot-out te winnen, waarmee de winst naar de ploeg uit Dordrecht ging.

LKV Het Bosch had naast de topwedstrijden dit jaar ook een breedtesportprogramma op het kunstgrasvoetbalveld van VV Lekvogels. Hieraan deden, onder uiterst Hollandse weersomstandigheden, negen verschillende teams mee. Voor de teams van Het Bosch was het de eerste voorbereidingswedstrijd richting het nieuwe seizoen. Zaterdag 9 september start de competitie.