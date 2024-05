Vijfheerenlanden moet nog 246 asielzoekers opvangen: ‘Alle zeilen bijzetten om de opgave te halen’

VIJFHEERENLANDEN • Binnen de gemeente Vijfheerenlanden moeten nog 246 asielzoekers worden opgevangen, naast de 100 die nu al op de Lage Biezenweg in Vianen worden gehuisvest. De komende weken moet er meer duidelijk worden over de keuzes die de gemeente moet maken.

De in januari aangenomen Spreidingswet betekent dat er binnen Vijfheerenlanden in totaal 346 asielzoekers moeten worden opgevangen. Het doel van de wet is om voldoende opvangplekken door het hele land te realiseren en de verdeling van asielzoekers evenwichtiger te verdelen over provincies en gemeenten.

‘Alle zeilen bijzetten’

De gemeente laat weten: ‘De opgave is fors en de druk op de woningmarkt is ook in Vijfheerenlanden groot. De gemeente zal alle zeilen bij moeten zetten om de opgave te halen. Welke keuzes voorliggen en welke kaders de gemeenteraad hieraan wil koppelen, wil het college van burgemeester en wethouders graag met de gemeenteraad bespreken.’

De beeldbepalende gesprekken vinden plaats tijdens een extra VHL-plein op 15 mei en de raad zal opiniërend in gesprek gaan tijdens de commissie WOS op 22 mei 2024.

Gezamenlijk bod provincie Utrecht

Elke gemeente krijgt de taak om een bepaald aantal asielzoekers op te vangen. Het totaal aantal op te vangen asielzoekers van alles gemeente binnen de provincie Utrecht tezamen, vormen de provinciale opgave. Op die manier kan de Commissaris van de Koning voor 1 november 2024 het gezamenlijke bof vanuit de provincie Utrecht overhandigen aan de Minister van Justitie en Veiligheid.

Naast de 346 asielzoekers heeft de gemeente ook nog de opgave om vergunninghouders en andere aandachtgroepen te huisvesten en gevluchte Oekraïners op te vangen.