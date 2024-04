• Kinderen krijgen les over veiligheid in het verkeer. (Archieffoto)

Kunnen bereikbaarheid en verkeersveiligheid beter? Molenlanden vraagt mening inwoners

58 minuten geleden

MOLENLANDEN • Inwoners van Molenlanden kunnen online en tijdens een ‘mobiliteitscafé’ meepraten en -denken over bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in hun gemeente.

De gemeente wil weten wat inwoners en ondernemers vinden van de wegen in Molenlanden. Hoe ervaren inwoners de verkeersveiligheid in hun buurt? En wat kan beter als het gaat om parkeren, openbaar vervoer en toegankelijkheid? Tot en met 31 mei kunnen zij hun mening geven over wat de gemeente de komende jaren moet doen om Molenlanden bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden.

Mening geven

Je mening geven kan door in gesprek te gaan tijdens een mobiliteitscafé of door online te reageren.

Overlast beperken

Maarten van Helden, wethouder bereikbaarheid, vertelt dat de gemeente voor een grote uitdaging staat. “Aan de ene kant willen we optimaal bereikbaar zijn per auto. Maar aan de andere kant willen we de overlast door verkeer zoveel mogelijk beperken. En alternatieven voor de auto, zoals openbaar vervoer en fietsen, versterken en stimuleren.”

Creatieve oplossingen

Van Helden stelt dat Molenlanden keuzes moet maken. “Maar we gaan zeker ook op zoek naar creatieve oplossingen. We willen daarom graag van inwoners en ondernemers horen wat zij belangrijk vinden en wat er volgens hen beter kan. Ik nodig iedereen dan ook van harte uit om mee te denken door de wijkprikker in te vullen, of binnen te lopen tijdens een van de mobiliteitscafés.”

Wijkprikker

Inwoners kunnen online een prikker op de kaart van Molenlanden plaatsen, met een korte uitleg waarom de prikker op deze plek is geplaatst en wat er beter kan. Inwoners die liever in gesprek gaan of meer informatie willen, kunnen binnenlopen tijdens een van de mobiliteitscafés.

Data mobiliteitscafés

De mobiliteitscafés duren steeds van 19.00 tot 21.30 uur en vinden plaats op:

• Maandag 13 mei in het Bruisend Hart, Hoornaar

• Woensdag 15 mei in het Carillon, Nieuw-Lekkerland

• Donderdag 23 mei in De Spil, Bleskensgraaf

• Maandag 27 mei in Het Arsenaal, Nieuwpoort

Meer informatie

De reacties van inwoners en ondernemers neemt de gemeente mee bij het schrijven van de Mobiliteitsvisie 2040. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Molenlanden.