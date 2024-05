Tonja uit Nieuw-Lekkerland schrijft roman over adoptie: ‘De reis naar Sri Lanka was een goudmijn!’

NIEUW-LEKKERLAND • Tonja Versluis uit Nieuw-Lekkerland dook in de adoptiewereld, voerde gesprekken met tientallen mensen en reisde naar Sri Lanka. Na urenlang onderzoek schreef ze haar roman ‘Diepgeworteld’.

De bureaustoel aan de eettafel en een zwart omklapbord midden in de huiskamer verraden dat er in het huis aan de Middelweg een schrijfster woont. Tonja Versluis-Markestein (38), moeder van drie kinderen en kinderverpleegkundige, zou het liefst full time willen schrijven. En op een rustige plek. Regelmatig zwerven er door de kamer papieren en is het bord bedekt met notities. “Binnenkort hebben we een kajuitboot in het haventje van Nieuw-Lekkerland liggen. Mijn plan is om daar mijn schrijfplek te maken.”

Ellendige toestanden

Als kind schreef Tonja weleens verhaaltjes voor haar broertjes en stukjes in haar dagboeken. Het schrijven ontwaakte pas werkelijk toen zij als volwassene enige tijd een column in het gezinsblad Terdege verzorgde. Nadat zij met CRR (Christian Refugee Relief) naar Lesbos was geweest en daar ellendige toestanden maar ook mooie dingen had meegemaakt, wist ze: dit zou een goed onderwerp voor een boek zijn! Meteen ging ze aan de slag. In 2021 verscheen haar eerste boek ‘Aangespoeld geluk’, over het leven in een vluchtelingenkamp. De roman werd goed ontvangen en Tonja kreeg de smaak van het schrijven te pakken. Zij ging zich verdiepen in een nieuw onderwerp, namelijk adoptie.

Geschiedenis van een vriendin

Tonja vertelt: “De directe aanleiding voor dit boek is de geschiedenis van mijn vriendin Maura, die als kind geadopteerd is. Door haar verhalen merkte ik dat adoptie een ongelooflijk gevoelig onderwerp is, met veel verschillende gezichtspunten. Mijn boek steunt op wat zij mij vertelde, maar is beslist niet háár verhaal. Ik heb veel over dit onderwerp gelezen en gepraat met adoptie-echtparen en hun geadopteerde kinderen. Heel bijzonder vond ik dat zij zo veel persoonlijke informatie met me wilden delen.”

“Ook heb ik samen met mijn zus Renske Sri Lanka bezocht. We huurden een chauffeur die ons plekken liet zien die voor mijn boek van belang zijn, zoals bijvoorbeeld een opvanghuis, het tsunamimuseum, een rechtbank. Doordat deze chauffeur ook contactpersoon was voor adoptieouders en -kinderen, was deze ‘vakantie’ werkelijk een goudmijn!”

Ondanks een fijne gezinssituatie vragen adoptiekinderen zich toch regelmatig af: ‘Ben ik een tweede keus? Zouden mijn adoptieouders mij ook genomen hebben als zij zelf kinderen hadden kunnen krijgen?

Ingewikkelde emoties

“Bij een adoptie komen ingewikkelde emoties vrij”, vertelt Tonja. “Ondanks een fijne gezinssituatie vragen adoptiekinderen zich toch regelmatig af: ‘Ben ik een tweede keus? Zouden mijn adoptieouders mij ook genomen hebben als zij zelf kinderen hadden kunnen krijgen?’ In mijn boek wil ik alle partijen – adoptieouders en hun kinderen én de afstandsmoeder – een stem geven. Zodat de lezer uiteindelijk iedereen kan begrijpen zonder veroordelend te zijn. Zelf ben ik door het schrijven van deze roman nog meer dankbaar voor mijn familie geworden dan ik al was. Het is bijzonder om mensen te hebben met wie je bloedbanden hebt. Dat er overeenkomsten zijn in uiterlijk en een gedeelde geschiedenis.”

Rashika, de hoofdpersoon uit ‘Diepgeworteld’ is lang verwacht door haar adoptieouders en vurig gewenst. Toch vraagt zij zich als kind al af wie haar biologische moeder is en waarom deze haar heeft afgestaan. Dit in tegenstelling met haar tweelingbroer, die tegelijk met haar is geadopteerd, maar deze vragen niet zo belangrijk vindt. Wanneer Rashika een puber is, zet ze zich zodanig af tegen haar ouders dat thuis wonen niet meer mogelijk is. Haar ouders organiseren een rootsreis voor Rashika die een positieve wending geeft in haar leven, maar ook teleurstelling. Rashika blijft zoeken: wat is de waarheid over haar verleden? De roman is telt 400 bladzijden en kost €18,95.

Het signeren is op 11 mei van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur. Tonja signeert in boekwinkel De Parel op het Kleijburgplein

Janny den Besten