Jubileum Kringloopwinkel in Nieuw-Lekkerland: tien jaar verkoop voor het goede doel (Roma in Roemenië)

NIEUW-LEKKERLAND • De kringloopwinkel in Pand 83 viert haar tienjarig bestaan. Met meer dan zestig vrijwilligers en een grote toeloop van klanten zitten de verkoopcijfers goed in de lift.

In 2011 begon Hugo Baas bij Stichting GAiN (Global Aid Network) te werken als projectleider voor Roemenië. Samen met zijn vrouw verzamelde hij thuis kleding en bananendozen voor het project, maar een paar jaar later kon hij de spullen opslaan in het pand van Smit aan de Lekdijk en daar tevens een kringloopwinkel beginnen.

Onderwijs

“Het doel was allereerst om uit de opbrengst de transporten naar Roemenië te bekostigen, maar al gauw konden we ook de Roma ondersteunen die zich richten op het onderwijs aan kinderen. Kinderen gaan daar een halve dag naar school en krijgen voor de rest van de dag huiswerk, waarbij verwacht wordt dat de ouders hen begeleiden. Maar Roma-ouders hebben vaak niet de capaciteiten om te helpen, met het gevolg dat kinderen zakken voor het toelatingsexamen van de vervolgschool.”

Ongeveer vier keer per jaar bezoekt Hugo de projecten van GAiN in Roemenië. Dat kunnen kindertehuizen zijn, naschoolse opvang, kinder- en tienerwerk, maar ook een bakkerij of kassen. Hugo vertelt: “We praten onder andere over de wijze waarop ze het ontvangen geld besteden. Door de jaren heen zijn deze contacten tot vriendschappen uitgegroeid.”

Volledig door vrijwilligers

“Mooi aan het werk van de kringloopwinkel is dat het volledig door vrijwilligers wordt gedaan. Zes jaar zitten we nu in Pand 83 aan de Planetenlaan, samen met instanties zoals bijvoorbeeld ‘Jij bent in beeld’ en ‘Huis van de Waard’, waarmee we een prettige samenwerking hebben. Ook is het goed samenwerken met Waardlanden. Sinds een jaar of twee is het inzamelpunt niet meer bij ons, maar bij het Kringloopplein op Ambachtsweg 2, waar de spullen gratis gebracht kunnen worden en door medewerkers van Waardlanden samen met vrijwilligers van de kringloopwinkel worden gesorteerd.”

Met ruim zestig mensen vormen we net één grote familie

Alles zelf uitvinden

Jolanda Verhaar is vanaf het begin vrijwilliger bij de kringloopwinkel. “Tien jaar geleden stond er in De Klaroen een berichtje waarin Stichting GAiN mensen vroeg om een kringloopwinkel in Nieuw-Lekkerland te starten. Mijn man zei: ‘Jij moet bellen, joh, jij vindt kringloopwinkels toch zo leuk?’ Dat heb ik gedaan en sindsdien ben ik niet meer weggegaan. Niemand had in het begin winkelervaring, we moesten alles zelf uitvinden. De een ging voor de inrichting en decoratie zorgen, een ander richtte zich op het timmerwerk. Ik ben verantwoordelijk voor de boekenafdeling en voor het winkelpersoneel. Elke dag geeft veel afwisseling. Het contact met de klanten is heel leuk, evenals met alle vrijwilligers. Met ruim zestig mensen vormen we net één grote familie.”

Winkel-plus

“Eigenlijk is onze kringloopwinkel een winkel-plus”, lacht Hugo. “Hij zorgt voor werkgelegenheid en binding tussen mensen!” Zowel Hugo als Jolanda vertellen dat klanten zeer positief zijn. Regelmatig horen ze opmerkingen als ‘Oh, wat is het hier netjes en verzorgd!’ Openingstijden zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur, en op de eerste zaterdag van de maand van 11.00 tot 14.00 uur. Als er meer vrijwilligers zijn, kan de winkel wellicht elke zaterdag open.

Vanaf dinsdag 14 mei tot en met vrijdag 17 mei wordt het tienjarig bestaan van de winkel gevierd. Elke klant krijgt een presentje en tien procent korting. Kinderen kunnen op woensdagmiddag 15 mei op vertoon van hun kassabon een ijsje halen bij de ijskar. Verder wordt een bord in de hal tentoongesteld met foto’s, krantenknipsels en reacties van klanten op de vraag: ‘Wat is je leukste aankoop?’ Alles bij elkaar wordt het een leuk feest. De medewerkers van de kringloopwinkel kijken ernaar uit!

