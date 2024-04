Den Hâneker organiseert ‘Feest van de toekomst’ voor jongeren uit Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

za 6 apr 2024, 11:02

Nieuws 266 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NOORDELOOS • ‘Wat kleurt jouw toekomst?’ Een vraag die centraal zal staan tijdens een inspirerend feest voor jonge mensen die van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden houden, die er zijn opgegroeid, er werken of er willen wonen.

Dat feest gaat plaatsvinden op vrijdag 12 april bij Habo aan de Minkeloos 10A in Noordeloos. Organisatie is in handen van werkgroepen Agrarisch Natuurbeheer (ANB) en Duurzame Landbouw (WAV) van Den Hâneker.

Belangrijke doelgroep

Kernwoorden die tijdens de avond centraal staan zijn Jonge Boeren, Burgers, Bier en Bitterballen en natuurlijk Inspiratie. Want zoals, Xander Beks, een van de leden van de werkgroep Duurzame Landbouw aangeeft: “Jongeren zijn een mooie, belangrijke doelgroep maar soms moeilijk te bereiken. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst maar wordt er wel naar hen geluisterd? Vaak hebben ze mooie, slimme of zelfs totaal andere ideeën voor een kleurrijke toekomst van de streek waar te weinig mee gedaan wordt.”

Wij zijn benieuwd naar ambities van jongeren, hun wensen of misschien zelf hun frustraties

Het wordt een feest waarbij Den Hâneker alles op zijn kop wil zetten. “Figuurlijk dan”, vult Jan Aantjes aan. Hij is één van de werkgroepleden.

“De ideeën van onze jongeren zal een centrale rol spelen tijdens deze avond. Wij zijn benieuwd naar hun ambities, wensen of misschien zelf hun frustraties. Waar en hoe willen ze opgroeien, werken, wonen of een bedrijf runnen in de Alblasseraard en Vijfheerenlanden. Wat hebben zij nodig om hun toekomst in te kleuren? Weten we wel wat hun wensen zijn?”

Anthony Heykoop (28 jaar) uit Streefkerk haakt in: “Ik heb een mooi melkveebedrijf, wat ik in toekomst wil voortzetten met daarbij oog voor de omgeving. Passend in de visie voor inrichting van het landschap maar eventueel ook, in samenspraak, met burgers uit mijn omgeving. En als kers op de taart is het fijn hiermee een boterham te verdienen.”

Ideeën inleveren

Aantjes: “We zijn dus echt op zoek naar mooie ideeën of oplossingen van jongeren uit de streek. Daarom hebben we gekozen voor een vrijdagavond want we gaan pas naar huis als we alle ideeën beluisterd hebben. We roepen ook vriendengroepen, koffiegroepen of keet-groepen op om gezamenlijk ideeën in te leveren of op de avond zelf, een korte inspirerende pitch te houden.”

“Voor het beste of meest originele idee geven we een tegoedbon weg, voor een vriendenweekend ter waarde van 1000 euro.” Dit geld is beschikbaar gesteld door loonwerkers/aannemers uit de streek.

Jongeren kunnen deze avond speeddaten met inspirerende (jonge) mensen: succesvolle ondernemers, beleidsmakers of bestuurders. Over een ding is de organisatie duidelijk, we laten de jongeren alle ruimte om onze streek en hun eigen toekomst zelf in te kleuren. De luisteraars geven feedback aan het einde van de avond op wat ze gehoord hebben en Den Hâneker gaat vervolggesprekken organiseren op basis van de oogst van de avond.

Jongeren van 18 tot 40 jaar zijn welkom. Aanvang is om 20.00 uur. Inloop met muziek is vanaf 19.30 uur. Aanmelden kan via de jubileumpagina van Den Hâneker, https://denhaneker.nl/lustrum/. Ideeën om te pitchen kunnen tot 10 april worden aangeleverd via administratie@denhaneker.nl.