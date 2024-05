Ook regionale winnaars bij finaledag Alblasserwaardse Vrienden Turntoernooi

GIESSENBURG • De finaledag van het Alblasserwaardse Vrienden Turntoernooi (AVT) leverde zaterdag ook enkele regionale winnaars op.

Ook dit jaar waren er vele deelnemers die zich via de poulefase hadden geplaatst voor de finale. De finale markeert het einde van het seizoen, waarin teams in hun eigen categorie tegen elkaar moesten turnen tijdens de poulewedstrijden. In totaal hadden 18 teams zich geplaatst voor de finale, wat op zich al een prestatie was.

Tijdens de finale was het weer erg spannend. De nummers 1, 2 en 3 mochten hun eremetaal in ontvangst nemen. De beker werd uitgereikt aan de volgende winnaars:

Onderbouw: Sparta Dordrecht

Middenbouw niveau 5: Olympia Papendrecht

Middenbouw niveau 6: WIK Groot-Ammers

Middenbouw niveau 6/7: SVHB

Bovenbouw niveau F: OKK Ridderkerk 1

Bovenbouw niveau G: Vridos Giessenburg

Bovenbouw niveau H: SVHB