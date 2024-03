DTC de Mol organiseert Waardentocht op zaterdag 23 maart

za 9 mrt 2024, 08:55

REGIO • DTC de Mol organiseert op zaterdag 23 maart de Waardentocht, een GPX fietstoertocht over 85 km of 100 km.

?De Waardentocht is een individuele fietstoertocht door de Alblasserwaard, Hoekschewaard en via Willemstad weer terug naar Dordrecht. Vanwege de veiligheid is het dragen van een fietshelm tijdens de Waardentocht verplicht. Gedurende de rit is de materiaalwagen van DTC de Mol aanwezig om eventuele pechgevallen weer op weg te kunnen helpen.

Vertrekmogelijkheid van beide afstanden is tussen 08:00 uur en 10:00 uur vanaf het clubhuis van DTC de Mol, Vogelaarsweg 6 in Dordrecht. Inschrijfkosten zijn 5 euro. NTFU leden ontvangen 1 euro korting.

De Inschrijftafels zijn geopend vanaf 07:45 uur. Kleed- en douche-gelegenheid zijn in het cubgebouw aanwezig. Voor meer informatie: www.dtcdemol.nl.