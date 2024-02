Kees Romeijn wint Hoogbloklandse poëziewedstrijd

HOOGBLOKLAND • Kees Romeijn uit Hoogblokland heeft woensdagavond 28 februari de poëziewedstrijd van het Dorpsberaad gewonnen. Hij ontving 100 euro en mag zich een jaar lang dorpsdichter van Hoogblokland noemen.

Romeijn ontving zijn prijs uit handen van de voorzitter van het Dorpsberaad, Gerrie den Braven. Aan de prijs is ook een opdracht verbonden: de winnaar heeft de verplichting dit jaar tenminste nog één gedicht over het dorp te schrijven.

Jury

De prijsuitreiking vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst van de historische vereniging. De jury bestond uit Robert Boele van de Bibliotheek AanZet, Marijke Ravenswaaij-Deege, beeldend kunstenaar en Anne Marie Hoekstra, journalist en schrijfster.

Fraaie stijlfiguren

De jury was unaniem in haar oordeel over het gedicht ‘Thuis op vaste grond’. In het juryrapport roemen de leden de vorm (volrijm in een omarmend rijmschema), het poëtisch woordgebruik en de fraaie stijlfiguren.