Provincie geeft (nog) geen groen licht voor 80 nieuwe woningen Molenaarsgraaf-Zuid

wo 21 feb 2024, 08:23

MOLENAARSGRAAF • Een plan om aan de zuidrand van Molenaarsgraaf ongeveer 80 woningen te bouwen, krijgt (nog) geen groen licht van de provincie Zuid-Holland. Het Molenlandse college trekt met nog zestien gemeenten aan de bel om de regels te verruimen en toch hiervoor toestemming te krijgen.

Daarbij draait het om de provinciale regel dat nieuwe woningbouwlocaties in het landelijk gebied niet groter mogen zijn dan drie hectare. Dat is bij het woningbouwplan in Molenaarsgraaf - een particulier initiatief - wel het geval.

‘Binnen onze gemeente zijn dit soort locaties, te weten een buurtje erbij aan de rand van een kern, nodig om te kunnen voorzien in de lokale behoefte’, stelt het gemeentebestuur van Molenlanden.

Zestien andere landelijke gemeenten

Onlangs sprak wethouder Arco Bikker in bij de provincie. Dat deed hij na het sturen van een gezamenlijke brief/oproep, ondersteund door nog zestien andere landelijke gemeenten in Zuid-Holland.

De gemeenten bepleiten het opnieuw openstellen en verruimen van de zogenaamde 3-hectarekaart. ‘Zo kunnen we de gewenste woningen en kwaliteit toevoegen aan onze kernen. Daarnaast vragen we ruimte te bieden aan de aan ons verbonden ondernemers. Cruciaal voor een vitaal platteland.’

‘Nu zijn er vier woningen te koop in Molenaarsgraaf’

In Molenaarsgraaf is er volgens de gemeente tot en met 2029 behoefte aan ruim negentig nieuwe woningen. ‘Er staan momenteel vier woningen te koop (prijsklasse vanaf 500.000 tot 1.995.000 euro). Starters kunnen geen plek vinden en mensen zitten vast aan hun huidige woning omdat doorgroeimogelijkheden er niet zijn.’

Vandaar dat er hard gewerkt wordt om de locatie Molenaarsgraaf-Zuid toch door te kunnen laten gaan. ‘We blijven we met elkaar in gesprek om gezamenlijk te kijken wat er wél mogelijk is. Er is een nauwe samenwerking tussen de gemeente Molenlanden, de ontwikkelaar, de architect en de provincie.’