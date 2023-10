Mogelijk hospice in oude gemeentehuis van Streefkerk

STREEFKERK • In het oude gemeentehuis van Streefkerk, dat al jaren leegstaat, komt mogelijk een hospice. Dat laat het gemeentebestuur van Molenlanden weten naar aanleiding van vragen die de SGP hierover stelde.

Twee jaar geleden werd er al melding gemaakt van een nieuwe eigenaar, maar er zijn sindsdien geen plannen gepresenteerd of andere stappen gezet richting een nieuwe inrichting van het pand. Dat staat al jaren leeg. Zes jaar geleden vond er een ludieke kraakactie plaats. In de tussenliggende jaren werd de ontwikkeling van plannen geregeld aangekondigd, zonder dat er iets gebeurde.

Met een nieuwe eigenaar zijn er ook nieuwe plannen ontwikkeld, blijkt uit de beantwoording van de vragen door het gemeentebestuur.

De fractie van de ChristenUnie (CU) heeft in het verleden regelmatig vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het oude gemeentehuis. De partij hoopte dat er een woonhuis of meerdere appartementen van gemaakt zouden kunnen worden. Maar dat kan niet, omdat dorpshuis De Vijf Lelies gelegen is naast het oude gemeentehuis. Dit levert beperkingen op met het bestemmingsplan.

Een hospice lijkt nu wel mogelijk te zijn, alhoewel dat nog niet helemaal zeker is. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, aldus het gemeentebestuur van Molenlanden.