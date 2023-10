Chefkok Bij de Burgemeester in Bleskensgraaf Michael van ‘t Hoff wint keurmerk Reuksmaakstoornis.nl

BLESKENSGRAAF • Michael van ‘t Hoff, chefkok van restaurant Bij de Burgemeester in Bleskensgraaf, nam onlangs het allereerste Reuksmaakstoornis-keurmerk van Reuksmaakstoornis.nl in ontvangst.

Reuksmaakstoornis.nl is is de patiëntenvereniging voor mensen met een reuk- en/of smaakstoornis. Er zijn in Nederland naar schatting tussen de 250.000 en 300.000 mensen die lijden aan een lichte dan wel ernstige vorm van reuk- en/of smaakstoornissen.

Michael van ‘t Hoff is al jaren bezig om op diverse manier ook voor hen smakelijke maaltijden te bereiden. In 2016 ging hij aan de slag als chefkok bij in het Bleskensgraafse restaurant Bij de Burgemeester.

Vertaalslag

“Luisteren naar onze gasten is voor ons heel belangrijk”, vertelt Michael. “Ik heb in gerenommeerde bedrijven mogen werken en zet mijn kennis en gaven graag in om de vertaalslag van wat onze gasten aangeven naar gerechten te maken.”

“Mijn interesse in smaak ging verder en daarom heb ik mij gespecialiseerd in mensen met reuk- en/of smaakverlies. De vraag die ik me stelde was: wat kan je nog meer voor mensen betekenen zonder smaak? Smaak is namelijk zoveel meer dan je proeft.”

Groot compliment

Zijn inzet leverde hem het keurmerk van Reuksmaakstoornis.nl op. De prijs werd overhandigd door recensent Ferry Aker. Michael is er vanzelfsprekend heel blij mee. “Het is een groot compliment dat we deze prijs hebben gekregen; dat zegt alles over de kwaliteit die we op tafel zetten, maar het betekent zeker ook dat alle facetten kloppen in een gerecht.”

“Mensen met reuk- en smaakstoornissen eten met meerdere zintuigen. Vooral structuur is enorm belangrijk, maar ook de presentatie van een gerecht. Het plaatje moet dus compleet zijn. Smaak en een moment van samen, dat is wat ik voor iedereen wil creëren. We zijn heel trots op het keurmerk en blijven doorgaan met ontwikkelen.”