Veel belangstelling in Streefkerk voor presentatie over reisje over de Lek

31 minuten geleden

STREEFKERK • Er moesten stoelen bij in de Strevenaer in Streefkerk toen IJsbrand Verveer met zijn presentatie de leden van de PCOB Liesveld en de gasten meenam met een reisje van de Lekboot over de Lek.