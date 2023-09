Lederhozen en dirndl: Oktoberfest in Lexmond

LEXMOND • Het traditionele Lexmondse Oktoberfest staat weer voor de deur, op zaterdag 7 oktober wordt het feest groots gevierd in Huis Het Bosch in Lexmond.

Er zullen verschillende Après-ski shows met dj’s, zangers en danseressen zijn. Het spektakel zal ondersteund worden door een lichtshow met allerlei special effects. Er zal een dresscode zijn: Lederhozen en dirndl. Al is die kledij niet verplicht.

Meer informatie is te vinden via www.oranjevereniging-lexmond.nl/oktoberfest/. De kaartverkoop is inmiddels geopend. De kaartjes kosten €10 euro per persoon. Het evenement is 18+.