• Een KorfbalTotaal Cup bij LKV Het Bosch in Lexmond.

Kangoeroe Groep LKV Het Bosch start met een Open Training

57 minuten geleden

Nieuws 168 keer gelezen

LEXMOND • De Kangoeroe Klup van korfbalvereniging LKV Het Bosch gaat aanstaande zaterdag weer van start met een Open Training.

De training is van 10:00 uur tot 10:45 uur en is bestemd voor kinderen uit groep 1, 2 en 3. Ook zaterdag 30 september is er een open training. De trainingen op sportveld van LKV Het Bosch staan onder onder leiding van Kim Vuurens en Ilse de Vries.

Aanmelden kan via de app: 06-25015835.