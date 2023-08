Najaars kinderkledingverkoop in Streefkerk

48 minuten geleden

Nieuws 205 keer gelezen

STREEFKERK • In Het Anker aan de Molenakker 12 in Streefkerk wordt op donderdagavond 21 september van 19.00 tot 21.00 uur en vrijdagmorgen 22 september van 08.30 tot 11.00 uur een tweedehands najaars kinderkledingbeurs gehouden.

De opbrengst is voor de helft voor diegene die de kleding inlevert, de andere helft is voor Woord & Daad en Christian Refugee Relief. Schone winterkleding, vanaf maat 80 tot tienermaat S/M, kan ingeleverd worden van 6 tot en met 13 september. De inleveradressen zijn: Dieke de Lange, Elzenhof 13, 06-12956167, Erika Lagendijk, Boezem 5, Annemarie Meerkerk, Nieuwe Veer 105 en in Nieuw-Lekkerland Lonneke Heuvelman, Meerkoet 40 en Lisanne Jonas, Wipmolen 7. Men kan de kleding ook in Het Anker inleveren. Dat is mogelijk op maandagavond 11 september van 19.00 tot 20.30 uur.

Voor de laatste informatie zie facebook pagina: Tweede Handskinderkleding Beurs. Of mail naar: kledingbeursstreefkerk@hotmail.com. Bij de verkoop op vrijdagochtend 22 september is de (overgebleven) kleding voor de helft van de prijs.