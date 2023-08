Dames VEK Lexmond weer thuis na World Gymnaestrada

LEXMOND • De dames van VEK Lexmond zijn inmiddels weer thuis van de World Gymnaestrada die afgelopen week in Amsterdam werd gehouden.

Helaas zat het weer niet mee en ging de grote groepsdemo buiten, waaraan de dames mee zouden doen, een aantal keer niet door.

Uiteindelijk is de demo één keer uitgevoerd zonder toestellen en vrijdag werd alsnog de demo in z’n geheel uitgevoerd. Tevens was een gedeelte van de demo onderdeel van de sluitingsceremonie op zaterdag.

De dames gaan vanaf september weer sparen voor de volgende Gymnaestrada over vier jaar in Lissabon.