Veelzijdige exposities van amateurkunstenaars in de regio

STREEFKERK • Rinske Hekman, Wendy Versluis en Ina Rogge exposeren nog tot en met half oktober in De Strevenaer in Streefkerk. Ook op andere plekken in de regio zijn er de komende maanden exposities van Goed Gezien Goed Bekeken.

Rinske Krale werkt met naald, draad, textiel en kwast. Tijdens het borduren, bij voorkeur op linnen, speelt ze met diverse steken, laat de steken in elkaar overlopen door te vergroten, te verkleinen of er iets aan toe te voegen of juist weg te laten. Letters en woorden krijgen een plek op de lap. In ieder werk voegt ze rood toe, al is het maar één klein draadje.

Portretten

Ina Rogge maakt voornamelijk portretten, niet geheel naar de realiteit en vaak meer of minder geslachtloos; het kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Haar portretten zijn altijd kleurrijk. Ina wil ook graag dat er humor uitspreekt of dat de portretten juist iets mysterieus hebben.

Houtskool

Wendy Versluis schildert al jaren. Ze is begonnen met gezichten, daarna werd haar aandacht getrokken naar dieren en landschappen. Sinds kort maakt ze ook tekeningen met houtskool.

Olieverfschilderijen

Sia Hollemans exposeert nog tot en met half oktober in Woon- en Zorgcentrum Graafzicht in Bleskensgraaf. Sia Hollemans tekent, schildert, illustreert boeken, exposeert, werkt in opdracht, geeft workshops en cursussen. Op deze expositie toont zij illustraties en olieverfschilderijen.

Stillevens

Nellie van der Steen toont haar werk in ‘t Waellant in Nieuw-Lekkerland, nog tot en met half november. Ze heeft altijd graag getekend, maar schilderen kwam later. Door middel van cursussen heeft ze geleerd om met olieverf te werken en dat bevalt haar heel goed. Veel van haar schilderijen maakt ze aan de hand van eigen foto’s van bijvoorbeeld landschappen en stillevens.

Meer informatie is te vinden op de website van: www.goedgezien-goedbekeken.nl of www.facebook.com/amateurkunst