ingezonden mededeling

Toiletpapier gemaakt van bamboe dat biologisch afbreekbaar is

di 13 dec 2022, 09:53

Algemeen 58 keer gelezen

Realiseer je je dat de gemiddelde persoon in Noord-Amerika jaarlijks ongeveer 20 pond toiletpapier gebruikt? Dat zijn veel bomen! Heb je gehoord dat er elk jaar ongeveer 38 miljoen bomen worden gekapt voor de productie van toiletpapier? Veroorzaakt jouw gedrag meer ontbossing of minder ontbossing?

We weten allemaal dat onze acties gevolgen hebben. Door ontbossing en ontbossing is het gebruik van wegwerp toiletpapier een groot probleem. We kunnen er echter allemaal aan werken om deze trend te keren door bewuste keuzes te maken. Ons gedrag veranderen is niet zo moeilijk als we denken. Het vergt alleen wat tijd, geduld en kennis. Daarom zijn we hier. In dit artikel bespreken we waarom biologisch afbreekbaar toiletpapier belangrijk is en waarom bamboe de beste keuze is. Met biologisch afbreekbaar toiletpapier van bamboe kan je een verschil maken.

De voordelen

De meesten van ons weten niet dat toiletpapier van bomen wordt gemaakt en dat bomen in ons dagelijks leven uit de aarde groeien. Bijgevolg gebruiken we een artikel dat na gebruik in ons dagelijks leven niet terugkeert naar de aarde. In plaats daarvan belandt het op stortplaatsen en uiteindelijk in onze waterwegen, omdat het niet biologisch kan worden afgebroken. Omdat biologisch afbreekbaar toiletpapier wordt gemaakt van natuurlijke materialen die afbreken en terugkeren naar de aarde, is het gebruik ervan cruciaal. Een kleine maar belangrijke manier om de planeet te helpen is over te schakelen van niet-biologisch afbreekbaar naar biologisch afbreekbaar toiletpapier. We kunnen allemaal helpen door de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat en de vraag naar houtpulp en schadelijke chemicaliën voor de productie van papier te verminderen.