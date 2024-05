met video’s

Leerlingen interviewen inwoners Brandwijk en Molenaarsgraaf over hun herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog

MOLENAARSGRAAF-BRANDWIJK • Vier leerlingen van cbs De Bron en vier leerlingen van obs De Stapsteen interviewden onlangs inwoners van Molenaarsgraaf en Brandwijk over hun herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog.

Dat deden zij in het kader van Dodenherdenking. Tijdens de herdenking op zaterdag 4 mei werd een compilatie van de interviews vertoond. Daarnaast is deze in twee delen op YouTube geplaatst.